Papst Franziskus schickt Botschaft an Präsident Moon

Photo : YONHAP News

Papst Franziskus hat in einer Botschaft an Präsident Moon Jae-in die Hoffnung auf Frieden und Wohlstand für das südkoreanische Volk zum Ausdruck gebracht.Der Sprecher des Präsidialamtes Kang Min-seok teilte am Sonntag mit, dass das Präsidialamt eine mündliche Botschaft des Papstes von Afred Xuereb, Botschafter des Heiligen Stuhles in Südkorea, übermittelt erhalten habe.Er bete kontinuierlich, dass der allmächtige Gott Präsident Moon und den Bürgern Südkoreas das Geschenk von Frieden und Wohlstand gewähren werde, sagte der Papst darin.Er hege die Erinnerung an den Dialog mit Präsident Moon während dessen Besuchs im Vatikan am 18. Oktober 2018. Er hoffe, dass sich die südkoreanische Regierung unaufhaltsam bemühen werde, um Frieden und Versöhnung mit Nordkorea zu erzielen. Er selbst werde zur Heiligen Maria für Frieden und Versöhnung auf der koreanischen Halbinsel beten, hieß es weiter.Moon schickte eine Antwort, in der er der warmherzigen Botschaft des Papstes für das koreanische Volk dankte. Er habe bekräftigt, dass die südkoreanische Regierung ihre Bemühungen für die Friedensverankerung auf der Halbinsel unter keinen Umständen einstellen würde, so der Sprecher.