Südkorea gibt Taifun-Warnung der höchsten Stufe aus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat eine Taifun-Warnung der höchsten Stufe ausgegeben.Das Niveau wurde am Sonntagabend von der Katastrophenschutzzentrale auf "ernsthaft" angehoben, da sich ein sehr starker Taifun der koreanischen Halbinsel nähert. Es gibt insgesamt vier Stufen.Wegen des Wirbelsturms Haishen wurde außerdem die höchste Stufe drei des Notfall-Reaktionssystems beschlossen. Grund ist, dass der zehnte Taifun dieses Jahres das Land mit heftigen Niederschlägen und kräftigem Wind direkt beeinflussen wird.Einwohner in niedrig gelegenen Küstengebieten sollen demnach evakuiert werden. Dies gilt auch für Bewohner von Gegenden, in denen Erdrutsche drohen.Behörden und Unternehmen wurden gebeten, Arbeitsbeginn und -schluss flexibel zu gestalten, um möglichen Schäden in der Stoßzeit vorzubeugen.Das Innenministerium riet den Bürgern, Aktivitäten im Freien zu vermeiden und zu Hause zu bleiben.