Neuer Vize-Außenminister plant USA-Besuch

Photo : YONHAP News

Der neue Vize-Außenminister Choi Jong-kun plant einen Besuch in den USA.Dort wolle er mit seinem Amtskollegen Stephen Biegun über bilaterale Angelegenheiten sprechen, teilte ein Amtssprecher in Seoul am Sonntag mit.Zurzeit gebe es Gespräche über einen Termin für den Besuch, konkrete Angaben könnten aber noch nicht gemacht werden. Choi und Biegun hätten sich letzte Woche in ihrem ersten Telefongespräch darauf geeinigt, sich zu einem baldigen Zeitpunkt zu treffen. Sie wollten das bilaterale Verhältnis allgemein und die regionale Situation erörtern, sagte der Sprecher weiter.In südkoreanischen Medien heißt es, dass der Besuch wahrscheinlich in der kommenden Woche erfolgen werde.Zu den wichtigsten bilateralen Themen zählt aktuell die Frage der Kostenaufteilung für die Stationierung von US-Soldaten in Südkorea. Auch Südkoreas Teilnahme am G7-Treffen und die sicherheitspolitische Lage in Nordostasien dürften bei einem Treffen zur Sprache kommen.