Politik Handel zwischen Südkorea und Russland in den letzten 30 Jahren kräftig gestiegen

Südkorea und Russland haben seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 30 Jahren einen drastischen Zuwachs beim bilateralen Handel und der Touristenzahl erlebt.



Laut einem Bericht des Instituts für Internationalen Handel des Koreanischen Verbandes für Internationalen Handel (KITA) vergrößerte sich das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern um das 25-Fache. Im Jahr 1990, damals noch zu Sowjetzeiten, betrug das Handelsvolumen 888,8 Millionen Dollar, letztes Jahr waren es 22,34 Milliarden Dollar.



Die Zahl der Touristen, die jeweils das andere Land besuchten, kletterte von etwa 30.000 im Jahr 1990 auf 770.000 im vergangenen Jahr, den bisher höchsten Stand. Die Touristenzahl stieg anlässlich des Abschlusses des Abkommens über die Visafreiheit 2014 deutlich an.



Dank des aktiven Vorstoßes südkoreanischer Unternehmen in den russischen Markt verstärke sich die Präferenz von Russen für koreanische Marken, so der Bericht. Samsung Electronics wurde letztes Jahr Spitzenreiter am russischen Handy-Markt. Die Hyundai Motor Group und LG Electronics rangieten auf Platz zwei jeweils am dortigen Automobilmarkt und dem Markt für Haushaltselektronik.



Russland hoffe auf die Entwicklung des Fernen Ostens und Sibiriens sowie die Kooperation mit der asiatisch-pazifischen Region. Südkorea hoffe auf den stabilen Zugriff auf Energieressourcen und den Vorstoß in den eurasischen Markt. Daher teilten beide Länder gemeinsame Interessen, steht in dem Bericht.



Sollten Enerige- und Logistikprojekte wie der Bau einer Gasleitung und die Bahnverbindung verwirklicht werden, würden für beide Seiten positive Wirtschaftseffekte entstehen, hieß es weiter.