Kultur Südkorea weltweit auf Platz drei bei Nutzung sozialer Medien

Südkorea rangiert bei der Nutzung der sozialen Medien weltweit auf Platz drei.



Laut einem Bericht des Forschungsinstituts für Wirtschaft und Management des Mobilfunkanbieters KT ergab eine Untersuchung durch eine Beratungsfirma, dass die Nutzungsquote der sozialen Medien in Südkorea 87 Prozent im Auftaktquartal dieses Jahres betrage. Das entspreche rund dem 1,8-Fachen des Weltdurchschnitts von 49 Prozent.



Damit landete Südkorea auf Platz drei hinter den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 99 Prozent und Taiwan mit 88 Prozent. Hinter Südkorea folgten Malaysia (81 Prozent), Singapur (79 Prozent) und Hongkong (78 Prozent).



Laut einer Umfrage durch das Meinungsforschungsunternehmen Nielsen Korea beträgt die Zahl der Nutzer der sozialen Medien in Südkorea 35,5 Millionen mit Stand März. Das sind 15,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.



Einer anderen Untersuchung zum Android-System zufolge erfreut sich die mobile Community-Applikation BAND mit Stand Juni mit 16,92 Millionen der größten Zahl der Monatlich Aktiven Benutzer (MAU) unter den sozialen Medien in Südkorea. Dahinter folgen Instagram mit 11,49 Millionen MAU, Kakao Story mit 9,96 Millionen und Facebook mit 9,85 Millionen.