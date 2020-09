Kultur Blackpink erreichen als erste K-Pop-Gruppe 1,3 Milliarden YouTube-Klicks

Die Girlgroup Blackpink hat mit dem Musikvideo zu „DDU-DU DDU-DU“ die Marke von 1,3 Milliarden Klicks auf YouTube geknackt.



Laut ihrer Agentur am Sonntag übertraf das Musikvideo am Samstag gegen 22.15 Uhr die Marke von 1,3 Milliarden Abrufen. Das gelang Blackpink als erster K-Pop-Gruppe.



Das Video hatte im November letzten Jahres als erste Produktion einer K-Pop-Gruppe die Marke von einer Milliarde Klicks übertroffen. Vier Monate später wurden 1,1 Milliarden Klicks erreicht. Dann dauerte es drei Monate, bis 1,2 Milliarden Aufrufe erzielt wurden. Für das Erreichen von 1,3 Milliarden Klicks wurden anschließend etwa zwei Monate gebraucht.



„DDU-DU DDU-DU“ ist der Titelsong des ersten Minialbums der Gruppe „Square Up“, das 2018 veröffentlicht wurde. Von ihr stammen als einzige K-Pop-Gruppe zwei Musikvideos, die über eine Milliarde Mal aufgerufen wurden. Das andere ist „Kill This Love“.