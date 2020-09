Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt fünften Tag in Folge unter 200

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat den fünften Tag in Folge unter 200 gelegen.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention gab es mit Stand 12 Uhr 119 positive Corona-Tests binnen 24 Stunden. Insgesamt wurden damit in Südkorea 21.296 Infizierte registriert.Der heutige Wert war der niedrigste seit 24 Tagen. 108 Infektionen werden auf Ansteckungen in Südkorea zurückgeführt, in den übrigen Fällen reisten Infizierte aus dem Ausland ein.78 der lokal übertragenen Fälle wurden in der Hauptstadtregion erfasst, darunter 47 in der Hauptstadt Seoul. Die umliegende Gyeonggi-Provinz meldete 30 Infizierte, die Stadt Incheon einen.In den letzten Wochen hatten vor allem Infektionsherde im Zusammenhang mit einer Kirche und Protesten in Seoul zum Unabhängigkeitstag am 15. August die Behörden in Atem gehalten.Mit Stand Sonntagmittag wurden allein im Zusammenhang mit der Saran Jeil-Kirche im Seouler Bezirk Seongbuk 1.162 Corona-Infizierte gezählt. Unter den Teilnehmern der Demonstration auf dem Gwanghwamun-Platz am 15. August sowie in deren Umfeld wurden bis jetzt 527 Fälle bekannt.In Südkorea starben bislang 336 Menschen an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.