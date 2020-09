Chef der Regierungspartei fordert Hilfe für Bürger in größerer Not

Photo : YONHAP News

Der neue Vorsitzende der Minjoo-Partei Koreas, Lee Nak-yon, hat gefordert, den Bürgern, deren Lebensunterhalt gefährdet ist, vor allen anderen zu helfen.Sie sollten noch vor dem Erntedankfest Chuseok eine Unterstützung erhalten können, betonte Lee am Montag in seiner ersten Rede als Parteivorsitzender vor dem Parlament. Angesichts des von Covid-19 belasteten Lebens der Bürger müsse zuerst Menschen in größerer Not geholfen werden.Die Schmerzen aufgrund einer Katastrophe seien für die Schwachen größer, sagte Lee. Das Virus diskriminiere zwar niemanden, die von ihm verursachten Leiden seien jedoch nicht gleich.Lee bat die Abgeordneten, einen Plan für einen Nachtragshaushalt, der bald eingereicht werde, zügig zu verabschieden, damit Menschen in Not noch vor Chuseok Unterstützung erhalten könnten. Er forderte außerdem die Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen Regierungspartei, Opposition und Regierung.