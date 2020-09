Freilassung des umstrittenen Pastors Jun auf Kaution zurückgenommen

Photo : YONHAP News

Die Freilassung des umstrittenen Pastors der Sarang Jeil Kirche, Jun Kwang-hoon, auf Kaution ist zurückgenommen worden.Das Richtergremium des Bezirksgerichts Seoul Zentral, das sich mit dem Vorwurf der Verletzung des Wahlgesetzes gegen Jun beschäftigt, traf die Entscheidung am Montag.Der rechtskonservative Pastor steht im Zentrum der starken Ausbreitung von Covid-19 unter Mitgliedern seiner Kirche in Seoul und Teilnehmern einer Anti-Regierungs-Kundgebung am Unabhängigkeitstag.Er hatte Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres bei Kundgebungen für die rechtskonservativen Parteien wie die Freiheitspartei Koreas in Bezug auf die Parlamentswahl im April geworben. Deshalb war er im Februar wegen des Vorwurfs der Verletzung des Gesetzes zu Wahlen für öffentliche Ämter angeklagt und in Untersuchungshaft genommen worden. Am 20. April war er auf Kaution freigelassen worden.Jun nahm jedoch an der Kundgebung von konservativen Bürgergruppen am 15. August im Stadtzentrum Seouls teil und machte regierungskritische Äußerungen. Seitdem wurden Stimmen lauter, die auf einen eventuellen Verstoß gegen die Bedingungen der Freilassung auf Kaution hinweisen.Juns Seite betonte jedoch nach dem Widerrufsbeschluss, dass die Kundgebung keine illegale Versammlung gewesen sei. Ihm sei verboten worden, an einer illegalen Versammlung teilzunehmen, nicht aber an einer politischen Versammlung.