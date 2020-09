Internationales Seoul will bei ASEAN-Ministertreffen Nordkorea Rückkehr zu Dialog auffordern

Die südkoreanische Regierung will bei anstehenden Außenministertreffen im Zusammenhang mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN die internationale Gemeinschaft zur Untersützung für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel bewegen.



Ein Beamter des Außenministeriums sagte am Montag Reportern gegenüber, Diskussionen mit den Teilnehmerstaaten der ASEAN-Treffen seien in Gang, damit die Bemühungen der Weltgemeinschaft um wesentliche Fortschritte bei der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und eine dauerhafte Friedensordnung bekräftigt werden könnten.



Es würden Anstrengungen unternommen, damit die Bemühungen der südkoreanischen Regierung für den Friedensprozess beachtet würden und eine Forderung auf ASEAN-Ebene nach der Umsetzung der vorhandenen Vereinbarungen zwischen den Staatschefs Süd- und Nordkoreas gestellt werde. Auch sollte eine Botschaft ausgesandt werden können, dass die Rückkehr Nordkoreas zum Dialog unerlässlich sei, hieß es.



Es finden vier Außenministertreffen angesichts der Covid-19-Lage virtuell statt. Am Mittwoch sind das ASEAN plus Drei (Südkorea, China und Japan)-Treffen, das Ministertreffen des Ostasiengipfels (EAS) und ein Treffen zwischen Südkorea und der ASEAN geplant. Am Samstag ist ein Außenministertreffen des ASEAN-Regionalforums (ARF) vorgesehen.



Die größte Aufmerksamkeit richtet sich auf das ARF, das einzige multilaterale Sicherheitsforum, an dem Nordkorea teilnimmt. Dabei werden regionale Sicherheitsangelegenheiten wie die Lage auf der koreanischen Halbinsel erörtert.