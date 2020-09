Samsung unterzeichnet Liefervertrag über 5G-Ausrüstung mit Verizon

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat mit Verizon, dem größten Telekommunikationsanbieter der USA, einen Langzeit-Liefervertrag über 5G-Netzwerkausrüstung im Wert von 7,9 Billionen Won (6,64 Milliarden Dollar) unterzeichnet.Das gab der südkoreanische Elektronikriese am Montag bekannt.Das stelle den bisher größten Liefervertrag in der Geschichte der koreanischen Industrie der Telekommunikationsausrüstung dar, teilte Samsung mit. Damit werde sein Anteil am Markt für 5G-Ausrüstung deutlich steigen.Unter dem Vertrag wird Samsung in den nächsten fünf Jahren Verizon mit Netzwerklösungen einschließlich 5G-Mobilfunkgeräten beliefern und deren Installation, Wartung und Instandhaltung übernehmen.Samsung erreichte im Auftaktquartel dieses Jahres 13,2 Prozent Anteil am globalen Markt für 5G-Ausrüstung und landete damit auf Platz vier.