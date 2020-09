Kultur Stiftung des Sejong-Instituts startet für bangladeschische Arbeiter Online-Unterricht für Koreanisch

Die Stiftung des König-Sejong-Instituts startet für 10.000 Arbeiter in Bangladesch Online-Kurse für die koreanische Sprache.



Wie die Stiftung am Montag mitteilte, finde der Online-Unterricht in Kooperation mit dem Koreanischen Dienst für die Entwicklung von Humanressourcen statt, und zwar für ausländische Arbeiter, die in Südkorea arbeiten wollen. Abhängig vom Niveau der Koreanischkenntnisse werden 16 Klassen vom September bis November angeboten.



Die Stiftung führte das Programm ein, nicht dem König-Sejong-Institut, einem öffentlichen Sprachinstitut des Landes, sondern externen Institutionen eine kontaktlose Plattform für das Erlernen der koreanischen Sprache zur Verfügung zu stellen. Sie will mit weiteren Institutionen wie KOICA, der Behörde für Internationale Kooperation, kooperien.



Die Leiterin der Stiftung Kang Hyeon-hwa sagte, dass infolge von Covid-19 Bildungsstätten für die koreanische Sprache nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland schließen müssten oder Schwierigkeiten mit dem Regelbetrieb hätten. Damit der Koreanisch-Unterricht nicht eingestellt werde, wolle die Stiftung die Unterstützung für Vorlesungen in Kooperation mit anderen Institutionen erweitern.