Wirtschaft Börse in Seoul kann zum Wochenstart zulegen

Die südkoreanische Börse hat zum Wochenstart zulegen können.



Der Leitindex Kospi gewann 0,67 Prozent auf 2.384,22 Zähler. Vor allem Technologieaktien waren heute an der Börse in Seoul gefragt.



Die Verluste von Technologieaktien an der Wall Street hätten die Börsen in Asien allgemein beeinflusst, doch seien die Auswirkungen in Südkorea dank starker Zugewinne bei Aktien von Chipherstellern begrenzt geblieben, sagte Choi Yoo-joon von Shinhan Financial Investment gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.