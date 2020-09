Ausgaben für Arbeitslosenhilfe seit vier Monaten über einer Billion Won

Photo : YONHAP News

Die Ausgaben für die Arbeitslosenhilfe liegen bereits vier Monate in Folge über einer Billion Won.Im August seien hierfür 1,097 Billionen Won oder 992 Millionen Dollar aufgewendet worden, teilte das Arbeitsministerium am Montag mit. Verglichen mit dem Vorjahresmonat betrug der Anstieg damit satte 51,2 Prozent.Der Wert ging jedoch leicht zurück, nachdem im Juli 1,19 Milliarden Won ausgezahlt worden waren.Die Zahl der Arbeitslosengeldempfänger stieg um 49 Prozent im Vorjahresvergleich auf 705.000. Einen Monat zuvor, im Juli, waren 731.000 Menschen in Südkorea arbeitslos gemeldet.Unterdessen stieg die Zahl der Abschlüsse von Arbeitslosenversicherungen um 1,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 14,019 Millionen und lag damit erstmals über der Marke von 14 Millionen.