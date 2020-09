Regierung will sich bis Anfang 2021 416 Krankenbetten für schwere Covid-19-Fälle sichern

Photo : YONHAP News

Die Regierung will sich bis Anfang nächsten Jahres 416 Krankenhausbetten für Patienten mit schwerem Covid-19-Verlauf sichern. Südkorea will damit auf eine mögliche neue Welle der Epidemie im Winter vorbereitet sein.Den entsprechenden Plan teilte die Katastrophenschutzzentrale am Montag vor der Presse mit.Bis Oktober werde zunächst für 30 zusätzliche Betten im National Medical Center in Seoul gesorgt. Bis Jahresende würden 133 weitere Betten hinzukommen. Die restlichen 253 Betten wolle man bis März nächsten Jahres einrichten, sagte Lee Chang-joon, der für die Verwaltung der Krankenbetten zuständig ist.Er teilte auch Pläne mit, um angesichts der jüngst rapide zugenommenen Zahl der Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen sich kurzfristig Bettenkapazitäten zu sichern. Kurzfristig seien 44 Betten lediglich für schwer Erkrankte eingerichtet worden. Man wolle noch diese Woche 20 weitere Betten für Patienten mit schwerem Covid-19-Verlauf freihalten.