Zwei Tote und fünf Verletzte nach Taifun Haishen

Photo : YONHAP News

Taifun Haishen hat am Montag in Teilen des Landes für eine Schneise der Verwüstung gesorgt.Zwei Menschen starben bei dem Unwetter, fünf wurden verletzt.Nach Stand Dienstag 6 Uhr hätten nach Angaben der Katastrophenschutzzentrale 100 Menschen wegen des zehnten Taifuns in diesem Jahr Häuser und Wohnungen verlassen müssen.In Samcheok in der Gangwon-Provinz wurde ein Mann in seinen Vierzigern von der Strömung fortgerissen und ist verschwunden. In Uljin in der Provinz Nord-Gyeongsang wird ein Mann in seinen Sechzigern vermisst, der einen Bach durchqueren wollte.Mehr als 100 Einwohner in den Provinzen Gangwon und Gyeongsang verloren ihre Bleibe. 85 von ihnen konnten bislang noch nicht wieder in die eigenen vier Wände zurückkehren.Darüber hinaus wurden mehr als 200 öffentliche Einrichtungen und Anlagen beschädigt, darunter Straßen und Brücken in Busan, Ulsan und der Gangwon-Provinz.Hinzu kommen rund 600 Fälle von Privatschaden und etwa 4.500 Hektar überflutete Ackerflächen in Ulsan und auf der Jeju-Insel.Wegen des Taifuns waren in Ulsan, Busan und den Gyeongsang-Provinzen zeitweilig über 75.000 Haushalte ohne Strom.