Politik Präsident Moon verspricht aktivere Reaktion auf Klimakrise

Präsident Moon Jae-in hat anlässlich des ersten Internationalen Tags der sauberen Luft für einen blauen Himmel versprochen, aktiver gegen die Klimakrise vorzugehen.



Die Welt stelle derzeit angesichts der Infektionskrankheit und Naturkatastrophen tiefere Reflexionen denn je über die klimatische Umwelt an, sagte Moon am Montag in einer Videobotschaft anlässlich des von den Vereinten Nationen bestimmten Tags. Er hoffe, dass die Welt beginnend mit dem ersten Gedenktag für eine Erholung der klimatischen Bedingungen stärker kooperieren werde.



Die Klimafrage sei zu einer Aufgabe geworden, die nicht mehr aufgeschoben werden könnte, sagte Moon und verwies auf häufigere Taifune im Herbst und die Corona-Pandemie in diesem Zusammenhang. Das sei kein Problem eines einzelnen Landes, sondern nur die internationale Kooperation könne grundlegende Veränderungen bewirken, betonte Moon.



Er wolle mit einer stärkeren Politik für die klimatische Umwelt einen blauen Himmel zurückgewinnen, äußert Moon weiter. Er versprach, politische Mittel für einen gleichzeitigen Abbau von Treibhausgasen und Feinstaub zu verstärken, die Klimakrise zu einer Gelegenheit für das Wachstum der Volkswirtschaft zu machen und die Kooperation der internationalen Gemeinschaft zu bewirken.



Der Internationale Tag der sauberen Luft für einen blauen Himmel (International Day of Clean Air for blue skies) wurde auf Südkoreas Vorschlag letztes Jahr bei der UN-Generalversammlung bestimmt. Der Tag, der 7. September, ist der erste Internationale Tag der Vereinten Nationen, der auf Südkoreas Initiative bestimmt wurde.