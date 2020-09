Umstrittener Pastor nach Verstoß gegen Kautionsauflagen wieder in Haft

Photo : YONHAP News

Der umstrittene Pastor Jun Kwang-hoon ist nach einem Verstoß gegen die Kautionsauflagen wieder in Haft.Zuletzt rückte er vor allem deshalb ins Rampenlicht, weil seine Kirche im Zentrum einer neuen Coronawelle steht.Das Bezirksgericht Seoul Zentral hatte am Montag seine Freilassung auf Kaution für ungültig erklärt, da er gegen die damit verbundenen Auflagen verstoßen habe. Die Kautionssumme von 30 Millionen Won oder 25.000 Dollar wurde einbehalten.Jun, Leiter der Saran Jeil Kirche im Norden Seouls, wurde noch am Montagnachmittag ins Untersuchungsgefängnis Uiwang, südlich der Hauptstadt, gebracht.Vor der Abfahrt sagte Jun vor Reportern, man könne nicht von einem Land sprechen, wenn ein Wort des Präsidenten genüge, um jemanden zu verhaften. Seine Kirche habe den Quarantäne- und Eindämmungsmaßnahmen nicht zuwidergehandelt, sagte er weiter.Jun legte gegen die Entscheidung des Gerichts unmittelbar Berufung ein.Dem Geistlichen wird vorgeworfen, im letzten Monat mit seiner Teilnahme an Anti-Regierungs-Protesten in der Stadtmitte von Seoul die Kautionsauflagen verletzt zu haben.