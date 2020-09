Vorverkauf von neuen Sozialwohnungen soll im Juli 2021 beginnen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will im Juli 2021 mit dem Vorverkauf neuer Sozialwohnungen beginnen.Das teilte Finanzminister Hong Nam-ki heute bei einer Regierungssitzung mit.Demnach starte der Vertrieb von 30.000 Wohneinheiten im kommenden Jahr, weitere 30.000 würden ab 2022 verkauft.Insgesamt sollen bis 2022 240.000 Wohnungen geschaffen werden. Für 60.000 Wohnungen solle ein Vorverkauf stattfinden, damit die Menschen den Effekt einer stabilen Versorgung mit Wohnraum spüren könnten.11.000 Wohnungen im Bezirk Gyeyang in Incheon kommen im kommenden Juli und August in den Vorverkauf. In Namyangju sollen im September und Oktober kommenden Jahres 1.500 Wohnungen im Vorverkauf angeboten werden.