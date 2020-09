Südkorea und VAE wollen Kooperation im Energiesektor ausbauen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen ihre Kooperation im Bereich neuer und erneuerbarer Energien ausbauen und den Austausch für die Reaktion auf Covid-19 verstärken.Das hätten beide Länder bei einer virtuellen Sitzung des gemeinsamen Wirtschaftsausschusses am Montag vereinbart, teilte das südkoreanische Finanzministerium am Dienstag mit.Südkoreas Delegationsführer war Finanzminister Hong Nam-ki. Sein Gegenüber war der Wirtschaftsminister der VAE, Abdulla Bin Touq al Mari.Beide Seiten diskutierten über Wege zur Kooperation in verschiedenen Bereichen wie zukunftsorientierte Technologie und Innovation, Energie und Infrastruktur sowie Gesundheit und Medizin.Beide Seiten einigten sich, auf den Gebieten IKT und Spitzenwissenschaft sowie -technologie nach konkreten Kooperationsaufgaben zu suchen. Auch wollen sie Erfahrungen mit der Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen sowie Start-ups und mit einem innovativen Wachstum teilen.Es wurde zudem vereinbart, das Projekt für den Aufbau eines wasserstoffbasierten öffentlichen Verkehrssystems nach südkoreanischem Vorbild in den VAE reibungslos durchzuführen.Der Korea-VAE-Wirtschaftsausschuss ist ein Beratungsgremium auf Ministerebene zwischen dem südkoreanischen Finanzministerium und dem Wirtschaftsministerium der VAE und wurde gemäß einer Vereinbarung zwischen den Staatschefs im Jahr 2006 ins Leben gerufen.