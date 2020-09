Nach geplatztem Verkauf: Eastar Jet will 605 Mitarbeiter entlassen

Photo : YONHAP News

Die kriselnde Billigfluggesellschaft Eastar Jet will 605 Mitarbeiter entlassen. Grund ist der geplatzte Verkauf an den Konkurrenten Jeju Air.Das Unternehmen sprach am Montag den Mitarbeitern die Kündigung zum 14. Oktober aus. Wartungspersonal ist davon nicht betroffen.Sobald wieder Auslandsflüge stattfinden, wolle man die Mitarbeiter aber zurückholen, sagte ein Firmensprecher.Nach der Entlassung hat das Unternehmen noch 576 Mitarbeiter, darunter das benötigte Personal für die sechs Maschinen im Besitz von Eastar. Auch die Mitarbeiter, die für die Ausstellung eines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC) gebraucht werden, verbleiben im Unternehmen.Unterdessen teilte der Gewerkschaftschef mit, eine weitere Pressekonferenz zu geben, um die Familie des Gründers Lee Sang-jik zur Rechenschaft zu ziehen.Jeju Air, Südkoreas größte Billigfluggesellschaft, hatte im Juli auf die Übernahme von Eastar Jet verzichtet. Eastar will noch Ende September einen bevorzugten Bewerber unter den übrigen Interessenten auswählen, um im Oktober den Verkauf einleiten zu können.