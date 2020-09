Philippinische Universität führt Kurs über koreanische Fernsehserien ein

Photo : YONHAP News

Eine Nationaluniversität der Philippinen hat einen Kurs über koreanische Fernsehdramen eingeführt, was großen Anklang bei Studenten findet.Laut dem Koreanischen Kulturzentrum auf den Philippinen bietet das Institut für Massenkommunikation der Universität der Philippinen in diesem Semester einen Wahlpflichtkurs an, in dem koreanische Serien analysiert werden.Ursprünglich war geplant, dass 20 Studenten für den Kurs zugelassen werden. Vor dem Semesterbeginn am 10. September meldeten sich jedoch über 200 Studenten online für den Kurs an. Deshalb wurde beschlossen, dass rund 60 Studenten auf drei Klassen aufgeteilt die Vorlesung besuchen.Ein Mitarbeiter des Kulturzentrums sagte, dass als Folge der lang anhaltenden sozialen Distanzierung wegen Covid-19 koreanische Fernsehserien noch populärer geworden seien, weil diese nun dank der OTT-Dienste leicht zugänglich seien.