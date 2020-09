Südkoreas Werften zweiten Monat in Folge Spitzenreiter beim Auftragsvolumen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Werften haben sich beim Auftragsvolumen den zweiten Monat in Folge an der Weltmarktspitze gehalten.Laut der britischen Analysefirma Clarksons Research wurden im August weltweit 36 Schiffe mit einem Gesamtgewicht von 860.000 gewichteten Tonnen (CGT) in Auftrag gegeben.Koreanische Schiffbauer erhielten Aufträge für 23 Schiffe mit 630.000 CGT und erreichten damit 73 Prozent Anteil.China kam mit 210.000 CGT (zwölf Einheiten) auf nur 24 Prozent Anteil.Das weltweite Auftragsvolumen von Januar bis August schrumpfte infolge von Covid-19 um 54 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum auf 8,12 Millionen CGT.Südkorea habe im ersten Halbjahr einen starken Auftragsrückgang erlitten, sagte ein Vertreter der Schiffsbaubranche. Jedoch würden seit Juni wieder Gastransportschiffe wie LNG-Tanker und Ethangroßtransportschiffe (VLEC), die Südkoreas Werften hauptsächlich bauen, bestellt. Als Folge dessen steige das Auftragsvolumen wieder langsam.