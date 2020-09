Musikvideo zu „How You Like That“ erreicht in Rekordzeit 500 Millionen Abrufe

Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zu „How You Like That“ von Blackpink hat in Rekordzeit 500 Millionen Abrufe erzielt.Laut Angaben der Agentur der Girlgroup am Dienstag übertraf das Musikvideo gegen 3.50 Uhr die Marke von 500 Millionen Abrufen auf YouTube. Das gelang 73 Tage nach der Veröffentlichung am 26. Juni. So schnell erreichte diese Marke ein K-Pop-Lied noch nie.Damit wurde die Schwelle rund 40 Tage früher als der bisherige Rekord von 111 Tagen übertroffen, den Blackpink mit dem Video zu „Kill This Love“ ebenfalls hielten.Das Musikvideo zu „Ice Cream“, dem im August veröffentlichten neuen Lied der K-Pop-Gruppe, durchbrach heute gegen 2 Uhr die Marke von 200 Millionen Klicks.