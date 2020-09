Nachwuchsärzte kehren nach tagelangem Streit an Arbeitsplatz zurück

Photo : YONHAP News

Ärzte in Praktikum und Facharztausbildung kehren 18 Tage nach dem Streikbeginn ab Dienstagmorgen an ihren Arbeitsplatz zurück.Sie hatten am 21. August aus Protest gegen die Reformpläne der Regierung die Arbeit niedergelegt. Zu den Plänen zählte unter anderem die Vergabe von mehr Studienplätzen im Fach Medizin.Es gab zwar Verwirrung, nachdem das Krisenkomitee der Koreanischen Vereinigung von Ärzten in Praktikum und Facharztausbildung nach dem Beschluss der Rückkehr zur Arbeit geschlossen zurückgetreten war. Ärzte an wichtigen Krankenhäusern in Seoul, darunter die Universitätsklinik der Seoul Nationaluniversität, sind jedoch inzwischen wieder im Dienst.Die Ärzte müssen nun in den Krankenhäusern schnell Lücken schließen, die sie mit ihrem Streik hinterlassen hatten. Einige Krankenhäuser wollen die Rückkehrer im Anschluss an Covid-19-Tests für die Betreuung von Corona-Infizierten und Schwerkranken einsetzen.Ein Vertreter einer Universitätsklinik sagte, dass die Nachwuchsärzte gemäß dem Schichtplan der Reihe nach zurückkämen. Bis zur vollständigen Normalisierung des Betriebs würde es voraussichtlich rund zwei Wochen dauern.