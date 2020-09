Zahl der neuen Covid-19-Fälle liegt sechsten Tag in Folge unter 200

Photo : YONHAP News

Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in Südkorea hat den sechsten Tag in Folge unter 200 gelegen.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden mit Stand 0 Uhr 136 Neuninfektionen innerhalb von 24 Stunden bestätigt. Bisher seien insgesamt 21.432 Corona-Infizierte im Land erfasst worden.Seit Mitte August, als es zu Massenerkrankungen in der Hauptstadtregion kam, wurden zwar stets dreistellige Zahlen von Neuinfektionen registriert. Zuletzt sanken die Zahlen aber wieder.16 neue Fälle wurden aus dem Ausland eingeschleppt, während 120 Fälle auf Ansteckungen im Inland zurückgeführt werden.98 der lokal übertragenen Fälle wurden in der Hauptstadtregion gemeldet, darunter 67 in Seoul und 29 in der Provinz Gyeonggi. Incheon meldete zwei Fälle.Es werden weiterhin Fälle aufgrund von Infektionsherden erfasst. Im Zusammenhang mit der Sarang Jeil Kirche in Seoul wurden bis Montagnachmittag insgesamt 1.163 Infizierte erfasst. Die Zahl der Ansteckungsfälle, die auf die Anti-Regierungs-Kundgebung in Seoul zum Unabhängigkeitstag zurückgeführt werden, nahm inzwischen auf 532 zu.Die Zahl der Todesfälle, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden, kletterte um fünf auf 341.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schweren Verläufen sank um elf auf 151.