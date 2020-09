Stadt Seoul beschränkt wegen Covid-19 Zugang zu einigen Parks am Fluss Han

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat beschlossen, stark besuchte Gebiete in einigen Parks am Fluss Han ab heute Nachmittag zu schließen.Grund ist der sogenannte Balloneffekt, nach dem Einwohner in den Hangang-Park strömen, weil angesichts der aktuell geltenden sozialen Distanzierung der Stufe 2,5 viele Einrichtungen vorübergehend schließen und es Einschränkungen in der Gastronomie gibt.Die für die Verwaltung des Flusses Han zuständige Zentrale der Stadtverwaltung setzt ab heute Schutzmaßnahmen für die Parks am Han gemäß der sozialen Distanzierung der Stufe 2,5 in Kraft.Ab 14 Uhr am Dienstag ist der Zugang zu stark besuchten Zonen der Parks auf Yeouido, Ttukseom und in Banpo gesperrt. Zudem dürfen Kioske und Cafés in den elf Parks am Fluss Han nur bis 21 Uhr geöffnet sein.An diesen Schutzmaßnahmen wird festgehalten, bis die „Woche des Stillstands von zehn Millionen Bürgern“ zu Ende geht. Die Woche der freiwilligen Selbstbeschränkung soll am Sonntag zu Ende gehen.