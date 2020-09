Voraussichtlich keine Befreiung von Autobahnmaut zu diesjährigem Chuseok

Photo : YONHAP News

Eine Befreiung von der Autobahnmaut wird es offenbar zum diesjährigen Erntedankfest Chuseok nicht geben.Ministerpräsident Chung Sye-kyun sagte in einem Medieninterview am Montag, dass man zum Bedauern der Bürger dieses Jahr an dem nationalen Feiertag die Maut doch einkassieren müsse.Dies gilt als starke Aufforderung an die Bürger, an den langen Feiertagen möglichst nicht zu verreisen.Die Mautbefreiung gab es seit einer Änderung der entsprechenden Bestimmungen 2017 zu jedem nationalen Feiertag wie zum Beispiel Neujahr nach Mondkalender und Erntedankfest.Chung hatte bei der Sitzung der Katastrophenschutzzentrale am Sonntag die Bürger gebeten, während der anstehenden Chuseok-Feiertage möglichst zu Hause zu bleiben.