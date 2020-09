KCDC-Chefin wird Leitung neuer Behörde für Krankheitskontrolle übernehmen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Leiterin der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC), Jeong Eun-kyeong, befördert.Jeong soll die Leitung der neu geschaffenen Behörde übernehmen, die als Kontrollturm für Infektionskrankheiten und Gegenmaßnahmen fungieren soll, teilte das Präsidialamt heute mit.Die neue Behörde Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) wird am Samstag offiziell ins Leben gerufen und über größere Kompetenzen als die KCDC verfügen. Die Restrukturierung hatte das Kabinett heute gebilligt.Jeong sei eine ausgewiesene Gesundheitsexpertin, die im Kampf gegen Covid-19 an vorderster Front stehe. Sie habe großen Anteil daran, dass Südkorea zu einem internationalen Vorbild bei der Bekämpfung der Seuche geworden sei, erläuterte der Sprecher des Blauen Hauses, Kang Min-seok.Auch wurde beschlossen, den politischen Chefplaner im Gesundheitsministerium Kang Do-tae auf den neuen Posten des zweiten Vizeministers zu befördern. Der Verwaltungsexperte solle den Ausbau der öffentlichen Gesundheitsversorgung und die bessere Abdeckung durch die allgemeine Krankenversicherung vorantreiben, hieß es.Kim Kyoung-seon, die im Arbeitsministerium für politische Planung und Koordinierung zuständig ist, wird stellvertretende Ministerin für Gleichstellung und Familie.