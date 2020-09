WFP-Chef: Klimawandel kann humanitäre Krise in Nordkorea auslösen

Photo : YONHAP News

Der Chef des Welternährungsprogramms, David Beasley, hat vor den Folgen des Klimawandels für Nordkorea gewarnt.Der Klimawandel könne in Nordkorea eine humanitäre Krise auslösen, sagte er am Dienstag in einer Rede bei einer virtuellen Diskussionsveranstaltung des südkoreanischen Vereinigungsministeriums.Es gebe ein zunehmendes Risiko, dass viele Nordkoreaner aufgrund von Wetteranomalien wie Dürre, Überschwemmungen und tropischen Wirbelstürmen Hunger leiden.Solche Faktoren könnten für einen bedeutenden Anstieg der Zahl der Opfer von Hunger und Unterernährung sorgen und zu einer humanitären Krise führen.Der WFP-Chef betonte die Wichtigkeit einer internationalen Zusammenarbeit für eine bessere Ernährungslage in Nordkorea. Auch äußerte er in diesem Zusammenhang die Hoffnung auf eine fortlaufende Zusammenarbeit mit Südkorea.