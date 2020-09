Wirtschaft Fitch senkt Wachstumsprognose für Südkorea auf minus 1,1 Prozent

Die Ratingagentur Fitch hat ihre Wachstumsprognose für Südkoreas Wirtschaft für dieses Jahr nach unten korrigiert.



In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht steht, dass Südkoreas Wirtschaft dieses Jahr um 1,1 Prozent schrumpfen werde. Zuvor hatte Fitch einen Rückgang von 0,9 Prozent prognostiziert.



Zugleich hieß es jedoch, dass die Rezession infolge von Covid-19 in Südkorea weniger schwerwiegend als in anderen Ländern sei. Trotz des jüngsten Anstiegs der Zahl der neuen Infektionsfälle sei die Seucheneindämmung erfolgreich gewesen.



Fitch erwartete, dass sich die Konjunkturerholung auch im zweiten Halbjahr fortsetzen werde. Jedoch werde der private Konsum wegen der verschärften sozialen Distanzierung bis Ende des dritten Quartals stark nachlassen, hieß es.



Die Ratingagentur führte den Rückgang des Bruttoinlandsprodukts Südkoreas im zweiten Quartal um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal darauf zurück, dass die externe Nachfrage infolge des Konjunkturabschwungs bei Handelspartnern schrumpfte.