Nachwuchsärzte kehren zur Arbeit zurück

Photo : YONHAP News

Die Nachwuchsärzte kehren nach ihrem Streik endgültig an ihren Arbeitsplatz zurück.Ein neues Notkomitee der Ärzte in Praktikum und Facharztausbildung (KIRA) teilte heute mit, dass der Streik nicht fortgesetzt und die Mediziner landesweit wieder die Arbeit aufnehmen würden.Die Ärzte hatten aus Unmut über Reformpläne der Regierung gestreikt. Unter anderem wehren sie sich dagegen, dass künftig mehr Mediziner ausgebildet werden sollen.KIRA hatte am Dienstag einen neuen Ausschuss gebildet, da der frühere Ausschuss die verschiedenen Ansichten innerhalb der Vereinigung nicht angemessen berücksichtigt habe, als zuvor schon einmal das Streikende verkündet worden war.Die erneute Beschließung des Streikendes gelang nach Verhandlungen bis spät in die Nacht.Die jungen Ärztinnen und Ärzte traten damit heute um 7 Uhr ihre neue Schicht an.