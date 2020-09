Premier bedauert angekündigte Kundgebungen zum Tag der Gründung Koreas

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat bedauert, dass konservative Bürgergruppen wieder Massenkundgebungen im Zentrum der Hauptstadt Seoul veranstalten wollen.Es sei bedauerlich, dass einige Organisationen Massenkundgebungen zum nationalen Gründungstag Koreas inmitten der Feiertage zum Erntedankfest Chuseok angekündigt hätten, sagte Chung bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale am Mittwoch. Die Regierung werde gegen Handlungen, die die Seucheneindämmung behindern und die Sicherheit der Gemeinschaft bedrohen, ohne zu zögern öffentliche Gewalt anwenden.Der Tag der Gründung Koreas wird am 3. Oktober begangen und damit dieses Jahr inmitten der Chuseok-Feiertage vom 30. September bis 4. Oktober.Chung forderte die Polizei und lokale Verwaltungen auf, gemäß Gesetzen und Prinzipien strikt vorzugehen und nötigenfalls auch dem Gericht die Position der Regierung ausreichend zu erläutern.Der Premier forderte in Bezug auf die Seucheneindämmung gründliche Vorbereitungen, damit sich anlässlich der Chuseok-Feiertage ein deutlicher Anstieg der Corona-Zahlen wie nach den langen Feiertagen im Mai und August nicht wiederholen würde.Die Zahl der täglich bestätigen Neuinfektionen werde kaum unter 100 fallen, sagte Chung weiter. Er bat um Geduld, damit sich die Lage bis zum Wochenende beruhigen könne.