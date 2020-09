Südkorea und USA führen virtuelle Gespräche im Verteidigungsbereich

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsministerien Südkoreas und der USA beginnen am Mittwoch ihre regelmäßige Diskussion.Der 18. Korea-US-Integrierte Verteidigungsdialog (KIDD) findet angesichts der Covid-19-Lage am Mittwoch und am Freitag virtuell statt.Beide Seiten werden dabei ihre Einschätzungen zur Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel austauschen und den Stand der Vorbereitungen für den Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten unter die Lupe nehmen.Es wird erwartet, dass Informationen über die Entwicklungen in Nordkorea eingeschätzt werden, darunter die Vorbereitungen für eine eventuelle Militärparade am 10. Oktober, dem Folgetag des Gründungsjubiläums der Arbeiterpartei, sowie den Bau eines neuen U-Bootes auf der Werft Sinpo.Jüngst war auf einer Satellitenaufnahme ein einem Schleppschiff ähnliches Schiff auf der Werft gesehen worden, was als Anzeichen für die Vorbereitung eines Tests einer U-Boot-gestützten ballistischen Rakete interpretiert wurde. Jedoch analysierten die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA, dass es sich um ein wegen des Taifuns Maysak in Sicherheit gebrachtes Schiff handelt.Erörtert werden außerdem Maßnahmen zur Kooperation für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und für dauerhaften Frieden sowie wichtige Angelegenheiten des Bündnisses wie die Verstärkung der Verteidigungskooperation.