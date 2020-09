UN veranstalten Zeremonie zum Internationalen Tag für blauen Himmel

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben eine Zeremonie zum ersten Internationalen Tag der sauberen Luft für einen blauen Himmel veranstaltet.Der Tag, der 7. September, ist der erste auf Südkoreas Initiative bestimmte Internationale Tag der UN.Die Feier fand am Dienstag (Ortszeit) am UN-Hauptsitz in New York unter Vorsitz von Satya Tripathi, stellvertretender UN-Generalsekretär und Chef des New Yorker Büros bei UN Environment, statt. Anwesend waren auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres und der Präsident der UN-Generalversammlung, Tijjani Muhammad-Bande.Der südkoreanische Umweltminister Cho Myung-rae betonte dabei die Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit für die Reaktion auf die Luftverschmutzung und für eine saubere Luft. Er berichtete, dass Südkorea einen grünen New Deal als wichtigen Bestandteil der koreanischen Version des New Deal vorantreibe.Der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Cho Hyun, präsentierte Südkoreas Pläne zur Schließung von Kohlekraftwerken. Er schlug den Ländern vor, ihre Kohlekraftwerke und die Schadstoffemissionen in der verarbeitenden Industrie abzubauen.Der Internationale Tag der sauberen Luft für einen blauen Himmel (International Day of Clean Air for blue skies) wurde auf Südkoreas Vorschlag letztes Jahr bei der UN-Generalversammlung bestimmt.