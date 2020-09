Erwerbstätigenzahl in Folge von Corona-Schock sechsten Monat in Folge rückläufig

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen ist infolge des Corona-Schocks am Beschäftigungsmarkt auch im August geschrumpft.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren 27,08 Millionen Menschen im August in Südkorea berufstätig. Das sind 274.000 Menschen weniger als ein Jahr zuvor.Es wurde den sechsten Monat in Folge seit März ein Rückgang verbucht, damit so lange wie seit 2009 nicht mehr. Damals, kurz nach der globalen Finanzkrise, war die Zahl von Januar bis August stets rückläufig gewesen.Der Rückgang verlangsamte sich kontinuierlich, nachdem im April mit 476.000 Stellen der Höhepunkt erreicht worden war. Im August-Ergebnis spiegeln sich jedoch die Auswirkungen der Anhebung der sozialen Distanzierung auf Stufe 2 angesichts der erneuten Ausbreitung von Covid-19 nicht wider. Denn die Untersuchung erfolgte noch vor der Verschärfung der Maßnahmen am 16. August.Die Beschäftigungsquote bei den über 15-Jährigen sank um 1,0 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 60,4 Prozent. Das ist der tiefste August-Stand seit 2013.Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent an, den höchsten August-Stand seit 2018.