BTS zweite Woche in Folge an Spitze der Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS thront die zweite Woche in Folge an der Spitze der Billboard Hot 100 Charts.„Billboard“ teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, dass ihre neue Single „Dynamite“ die zweite Woche in Folge auf Platz eins der Hitparade rangiert habe.Die Charts bilden die aktuell 100 beliebtesten Lieder in den USA ab. In die Bewertung fließen Streaming-Zahlen, Verkäufe und Radioeinsätze ein.BTS schafften es mit „Dynamite“ als erste südkoreanische Sänger an die Spitze der Billboard Hot 100 und zwar schon in der Debütwoche. Bisher konnten lediglich 43 Neueinsteiger gleich auf Platz eins landen.Unterdessen stieg das neue Lied von Blackpink „Ice Cream“ auf Platz 13 in die Billboard Hot 100 ein. Das ist die bisher beste Platzierung für die Girlgroup in dieser Hitparade.