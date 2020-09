Korean Air nutzt umgebaute Passagierflugzeuge für Frachttransporte

Photo : YONHAP News

Korean Air hat damit begonnen, zu Frachtmaschinen umgebaute Passagierjets einzusetzen.Korean Air baute zwei Boeing 777-30ER, die wegen Covid-19 geparkt waren, zu Frachtmaschinen um. Hierfür wurden die Sitzreihen ausgebaut. Die Maßnahme ergriff die Firma als erste Fluggesellschaft in Südkorea, während bereits einige ausländische Airlines auf diese Weise auf die gestiegene Nachfrage nach Frachttransporten reagiert hatten.Die größte Airline Südkoreas teilte mit, dass eines der beiden umgebauten Flugzeuge am Dienstag um 22 Uhr am Flughafen Incheon gestartet sei. Die Maschine werde am Dienstagabend (Ortszeit) auf dem Flughafen Rickenbacker in Columbus im US-Bundesstaat Ohio landen.