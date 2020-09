Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt siebten Tag in Folge unter 200

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den siebten Tag in Folge weniger als 200 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden mit Stand 0 Uhr 156 Neuinfektionen innerhalb eines Tages bestätigt. Bisher seien insgesamt 21.588 Infizierte im Land erfasst worden.Zwölf neue Fälle wurden aus dem Ausland eingeschleppt, während 144 Fälle auf lokale Übertragungen zurückgeführt werden.100 lokale Infektionen wurden in der Hauptstadtregion bekannt, davon 51 Fälle in der Provinz Gyeonggi und 48 in Seoul. Incheon meldete einen Fall.Zehn der zwölf eingereisten Infizierten sind ausländische Staatsbürger, zwei weitere Südkoreaner. Vier Fälle wurden im Zuge der Einreisekontrolle erfasst. Die Gesamtzahl der eingeschleppten Infektionsfälle liegt nun bei 2.933.Am Dienstag verstarben drei weitere Corona-Patienten. Bisher wurden 344 Todesfälle gemeldet, die mit Covid-19 in Verbindung stehen.