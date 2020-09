König-Sejong-Alphabetisierungspreis der UNESCO geht nach Nepal und Großbritannien

Photo : YONHAP News

Zwei Organisationen in Nepal und Großbritannien haben den diesjährigen König-Sejong-Alphabetisierungspreis der UNESCO gewonnen.Das südkoreanische Kulturministerium teilte mit, dass „Aeging Nepal“, eine Nichtregierungsorganisation in Nepal, einer der beiden Preisträger sei. Die Organisation betreibt seit 2016 Alphabetierungskurse für Senioren, bisher wurden 180 Menschen beim lebenslangen Lernen unterstützt.Ein weiterer Preisträger ist ein Alphabetisierungsprogramm in Myanmar, das die in Großbritannien ansässige Wohltätigkeitsorganisation „United World Schools“ anbietet. Dabei wird für Kinder im Shan-Staat Unterricht in ihrer eigenen Sprache angeboten, die wegen fehlender Kenntnisse der offiziellen Landessprache keine öffentliche Schule besuchen können.Die diesjährige Preisverleihung fand angesichts der Covid-19-Lage am Hauptsitz der UNESCO in Paris virtuell statt.Die UNESCO bestimmte 1965 den 8. September zum Weltalphabetisierungstag und zeichnet jedes Jahr aus diesem Anlass Privatpersonen und Organisationen aus, die zur Bekämpfung des Analphabetismus beigetragen haben. Der von Südkorea gestiftete und nach dem König Sejong, Erfinder des koreanischen Schrift, benannte Preis wurde 1989 eingeführt.