Vereinigungsministerium betreibt Zentrum zur Analyse von Satellitenaufnahmen zu Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium betreibt ein Satelliten-Datenzentrum, um die Entwicklungen im Wirtschafts- und Gesellschaftsbereich in Nordkorea besser analysieren zu können.Wie am Mittwoch bestätigt wurde, sei das Zentrum für die Analyse von Satellitenbildern zuständig, die das Koreanische Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt zur Verfügung stellt.Wie verlautete, habe das Ministerium hierfür drei Fachleute für die Auswertung von Satellitenaufnahmen zusätzlich eingestellt. Das Zentrum habe im zweiten Halbjahr seine Arbeit in vollem Umfang aufgenommen.Ein Regierungsmitarbeiter verwies auf die Grenzen bei der Analyse der internen Lage in Nordkorea allein anhand statistischer Daten. Die Auswertung von Satellitenbildern würde eine noch plastischere Analyse ermöglichen.Der Geheimdienst und das Verteidigungsministerium legen bei der Auswertung von Satellitenaufnahmen den Schwerpunkt auf den Militärbereich Nordkoreas. Demgegenüber steht bei der Arbeit des Informationszentrums des Vereinigungsministeriums die Analyse von Informationen auf den Gebieten Wirtschaft und Gesellschaft Nordkoreas im Zentrum.Das Vereinigungsministerium hatte am Dienstag eine Revision zur Durchführungsverordnung über die Organisation des Ressorts und der ihm unterstellten Behörden angekündigt, nach der das Büro für Nachrichtendienste und Analyse die Verwaltung und den Betrieb des neuen Zentrums übernimmt.