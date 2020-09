Nationale Sicherheitsberater Südkoreas und der USA diskutieren über Denuklearisierung Koreas

Photo : YONHAP News

Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Suh Hoon hat am Mittwochvormittag mit seinem US-Amtskollegen Robert O´Brien ein Telefongespräch geführt.Beide Seiten hätten dabei ihren festen Willen für die bilaterale Allianz bekräftigt, mit der gemeinsamen Werte geteilt würden, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.Sie hätten die Ansicht geteilt, dass die kommenden Monate eine wichtige Zeit für Forschritte bei der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und des Friedensprozesses darstellten. Sie hätten vereinbart, über verschiedene Maßnahmen in diesem Zusammenhang weiter zu diskutieren, hieß es.Beide Seiten hätten auch beachtet, dass beide Länder im Kampf gegen Covid-19 in verschiedenen Bereichen kooperieren. Sie hätten sich geeinigt, für eine vollständige Beendigung der Coronakrise eng zusammenzuarbeiten, teilte das Präsidialamt mit.Nach weiteren Angaben war dies das erste Telefongespräch zwischen beiden Sicherheitsberatern seit der Berufung Suhs auf den Posten im Juli. Sie hätten vereinbart, eine persönliche Konsultation baldigst zustande zu bringen.