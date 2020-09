Regierung sieht keine Notwendigkeit für weitere soziale Distanzierung der Stufe 2,5 im Falle guter Umsetzung

Photo : YONHAP News

Die Regierung hält eine weitere Verlängerung der sozialen Distanzierung der Stufe 2,5 in der Hauptstadtregion nicht für nötig, sollten in den nächsten fünf Tagen die verschärften Regeln aufrichtig befolgt werden.Die entsprechende Äußerung machte Sohn Young-rae, ein leitender Beamter des Gesundheitsministeriums, am Mittwoch vor der Presse. Sollten sich alle Bürger bis zum Wochenende noch konzentrierter für die Distanzierung einsetzen, könnte die Covid-19-Lage eindeutig stabil unter Kontrolle gebracht werden.Die Regeln zur sozialen Distanzierung der Stufe 2 gelten landesweit bis zum 20. September, damit zwei Wochen länger als ursprünglich geplant. Die verschärften Regeln in der Hauptstadtregion, die sogenannte Stufe 2,5, wurden um eine Woche verlängert und gelten bis zum 13. September.Viele Selbstständige und einfache Bürger beteiligten sich an der Distanzierung, indem sie geschäftliche Einbußen hinnähmen. Viele Nachbarn blieben nur zu Hause und nähmen Unbequemlichkeiten im Alltagsleben hin. Das Ziel sei nun nicht mehr weit entfernt, sagte Sohn.Er bat die Nation wiederholt, sich bis zum Wochenende noch weiter bemühen, unnötige Ausgänge, Treffen und Zusammenkünfte abzusagen und zu Hause zu bleiben.