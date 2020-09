Gewerkschaft von Eastar Jet fordert von Gründer Übernahme von Verantwortung für Entlassungen

Photo : YONHAP News

Die Gewerkschaft von Eastar Jet hat gefordert, die im Zuge der Bemühungen um den Verkauf der Firma beschlossene Massenentlassung von 605 Mitarbeitern zurückzunehmen.Die entsprechende Forderung stellte die Gewerkschaft auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Jeonju, dem Wahlkreis des Abgeordneten der Regierungspartei und Firmengründers, Lee Sang-jik. Die kriselnde Billigfluggesellschaft hatte am Montag 605 Mitarbeitern die Kündigung zum 14. Oktober ausgesprochen.Eastar Jet habe keine Bemühungen unternommen, um die Krise zu bewältigen und die Beschäftigung aufrechtzuerhalten. Die Firma sollte die Entlassung zurücknehmen, und der Abgeordnete Lee, der eigentliche Eigentümer, sollte die Verantwortung für diesen Fall übernehmen, forderte die Gewerkschaft.Die Gewerkschaft habe die seit Februar überfälligen Löhne zum Teil aufgegeben, um eine Entlassung zu verhindern, und Maßnahmen zur Lastenteilung vorgelegt. Jedoch habe das Management diese überhaupt nicht überprüft und am Montag 605 Mitarbeiter entlassen, hieß es.Die Gewerkschaft kritisierte fehlende Bemühungen der Geschäftsführung, gemeinsam mit den Arbeitnehmern die Krise überwinden zu wollen. Sie habe lediglich das Ziel verfolgt, Eastar zu einem gewinnbringenden Unternehmen umzustrukturieren, um Lee den Verkaufserlös zu überlassen.Lee sollte die Leiden der Arbeitnehmer teilen. Er müsse mit seinem Privatvermögen Verantwortung für die Krise tragen, hieß es weiter.Die Gewerkschaft warf außerdem der Regierung vor, keine Maßnahmen für Eastar Jet getroffen zu haben. Die Regierung müsse sofort handeln, damit die Entlassung gestoppt und die Beschäftigungsfrage der Arbeitnehmer gelöst werden könnten, verlangte sie.