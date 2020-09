Wirtschaft Börse in Seoul verliert über ein Prozent

Die südkoreanische Börse hat am Mittwoch über ein Prozent verloren.



Der Leitindex Kospi beendete den Handel 1,09 Prozent schwächer bei 2.375,91 Zählern. Grund war der Rückgang an der US-Börse am Dienstag.



Der Einbruch an der Wall Street habe die Blicke der Investoren auf die Fundamentaldaten der Unternehmen gelenkt und Gewinnmitnahmen ausgelöst, wurde Seo Sang-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.