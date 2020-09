ISO-Arbeitsgruppe für Normung von Reaktion auf Pandemien eingerichtet

Photo : YONHAP News

Eine Arbeitsgruppe für die internationale Standardisierung der Reaktion auf Infektionskrankheiten wie Covid-19 ist unter Federführung Südkoreas in der Internationalen Organisation für Normung (ISO) gebildet worden.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie sowie das Ministerium für Gesundheit und Soziales teilten am Mittwoch mit, dass die Arbeitsgruppe „Vorbereitung und Reaktion auf Pandemien“ (Pandemic Preparation and Response) eingerichtet worden sei.Damit könne die internationale Normung des koreanischen Modells der Seucheneindämmung beschleunigt werden, sagte Industrieminister Sung Yoon-mo. Er sagte aktive Unterstützung zu, damit die neue Arbeitsgruppe internationale Normen erstelle, die bei der Reaktion auf Pandemien sofort zur Anwendung kommen könnten.Die Einrichtung der neuen Arbeitsgruppe wurde nach einer einmonatigen internationalen Abstimmung festgelegt.Unterdessen wurde das Anfang Juni von Südkorea vorgeschlagene Standard Operating Procedure (Standardarbeitsanweisung) für Walk-Thru-Teststationen nach einer dreimotigen internationalen Abstimmung als New Work Item Proposal (NP: Normenantrag) angenommen.Die Arbeit für die internationale Normung der im August als NP angenommenen Standardarbeitsanweisung für Drive-Thru-Teststationen wird die neue Arbeitsgruppe übernehmen.