Südkoreas Kandidatin für WTO-Vorsitz wirbt in Frankreich um Unterstützung

Photo : KBS News

Die südkoreanische Handelsministerin Yoo Myung-hee ist am Mittwoch (Ortszeit) nach Frankreich gereist, um Unterstützung für ihre Bewerbung um den Vorsitz der Welthandelsorganisation (WTO) zu gewinnen.Yoo wird bis Freitag in Frankreich bleiben und sich mit Regierungsvertretern treffen. Sie wird mit Franck Riester, dem Minister für Außenhandel im französischen Außenministerium, zusammenkommen. Ein virtuelles Gespräch mit dem früheren WTO-Generaldirektor Pascal Lamy ist ebenfalls geplant.Yoo reiste am 31. August nach Genf, Sitz der WTO, um Unterstützung zu gewinnen. Sie kontaktierte die Botschafter verschiedener Länder und sprach telefonisch mit Handelsministern.Drei von acht Kandidaten werden in der ersten Runde des Auswahlverfahrens und drei weitere in der zweiten Runde ausscheiden. Die WTO-Mitgliedsländer werden dann einen der verbliebenen beiden Kandidaten durch Diskussionen in der Endrunde zum neuen Chef bestimmen. Das endgültige Ergebnis wird voraussichtlich spätestens im November vorliegen.