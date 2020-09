BTS treten in Nachrichtensendung von KBS auf

Photo : KBS News

Die K-Pop-Gruppe BTS tritt heute in KBS News 9, den Hauptnachrichten des Senders KBS, auf.Die Bandmitglieder werden zu einem persönlichen Gespräch mit Moderatorin Lee So-jung ins Studio kommen.Offenbar soll darüber gesprochen werden, dass ihr Song Dynamite bereits in der zweiten Woche auf Platz eins der Billboard Hot 100 Charts rangiert. Es wird erwartet, dass die Bandmitglieder berichten, wie sie sich angesichts des Erfolgs fühlen. Außerdem wollen sie wahrscheinlich Dankesworte an die Fans richten und etwas über ihre künftigen Pläne verraten.BTS schafften es letzte Woche mit ihrer neuen Single „Dynamite“ als erste südkoreanische Sänger an die Spitze der renommierten Hitparade, und das gleich in der Debütwoche.Bisher konnten lediglich 43 Neueinsteiger auf Anhieb den Spitzenplatz der Hot 100-Charts erreichen. Davon hielten sich 20 Lieder mindestens zwei Wochen an der Spitze.