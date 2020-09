US-Experte: Aktivitäten für eventuellen SLBM-Test auf nordkoreanischer Werft beobachtet

Photo : YONHAP News

Laut einem US-Experten sind auf der Werft Sinpo in Nordkorea Aktivitäten beobachtet worden, die auf die Vorbereitung eines Tests einer U-Boot gestützten ballistischen Rakete (SLBM) hindeuten.Die entsprechende Einschätzung teilte Joseph Bermudez, Senior Fellow an der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS), am Mittwoch (Ortszeit) mit.Ein am 9. September erworbenes Satellitenbild der Sinpo Werft zeige weiterhin Aktivitäten innerhalb des und neben dem abgesicherten Becken für Schiffe, schrieb er in seinem Beitrag im Internetauftritt Beyond Parallel des CSIS. Diese Aktivitäten seien zwar nicht eindeutig, deuteten jedoch auf Vorbereitungen für einen Test einer Pukguksong-3, einer neuen SLBM, hin.Nordkorea hatte im Oktober letzten Jahres erklärt, dass es die Pukguksong-3-Rakete erfolgreich getestet habe.Bermudez hatte auch am 4. September gesagt, dass es auf der Werft Anzeichen für einen Test gebe. Ein dort vor Anker liegendes Schiff ähnele Schiffen, mit denen früher ein für Tests genutzter Kahn geschleppt worden sei, hatte es geheißen.