Internationales Japans Außenminister fordert Wegfall von Importverbot für Fischereiprodukte aus Fuksuhima

Japans Außenminister Toshimitsu Motegi hat den Wegfall des Importverbots für Fischereiprodukte aus Fukushima gefordert.



Das habe der Minister am Mittwoch beim ASEAN plus Drei-Treffen gefordert, berichtete der japanische Sender NHK.



Die Forderung nach einer Wiederaufnahme der Importe habe er mit der wissenschaftlich nachgewiesenen Sicherheit japanischer Nahrungsmittel begründet.



Laut NHK sei die Bemerkung an die Adresse Südkoreas und Chinas gerichtet gewesen. Beide Länder hatten nach der Atomkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 keine Fischereiprodukte aus der Region mehr beziehen wollen.



Südkorea verbietet seit September 2013 den Import von Fisch und Meeresfrüchten aus acht Präfekturen nahe Fukushima. Begründet wird dies mit einem erhöhten Strahlenniveau der Lebensmittel.